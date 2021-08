CEO Parintins completa 15 anos com aproximando de 100 mil atendimentos realizados

O Centro de Especialidades odontológicas (CEO) de Parintins completa, neste dia 7 de agosto, 15 anos de inaugurado, se aproximando da marca de 100 mil atendimentos. Inaugurado ainda na primeira gestão do prefeito Bi Garcia, em 2006, o CEO foi o primeiro a ser instalado no interior do Amazonas. Nesta sexta-feira, 06 de agosto, foi realizada uma programação que contou com palestras, distribuição de kit higiene bucal e entrega de prótese.

Nesses 15 anos, o CEO ofertou exatamente 94.897 procedimentos nas especialidades ofertadas, sendo:

Endodontia (canal) – 23.029; Periodontia – 29.445; Dentística – 18.990; Prótese Dentária – 13.463 e

9.870 Cirurgias.

O prefeito Bi Garcia lembrou o início do trabalho para a implantação do CEO que contou com desapropriação do terreno e homenagem ao primeiro odontólogo do município, Raimundo Nina Filho. “Hoje estamos aqui festejando os 15 anos do CEO com quase 100 mil atendimentos, destes, mais de 13 mil próteses distribuídas, principalmente a idosos e população da zona rural. Portanto, nós temos uma equipe de profissionais preparados, que atende bem e cuida da saúde bucal da população. Festejar esses 15 anos é comemorar os avanços na saúde do parintinense”, salientou.

A odontóloga Mariana Passanelli trabalha no Centro de Especialidades odontológicas desde sua inauguração. Segundo ela, é motivo de muita alegria participar do projeto desde o início. “Há 15 anos, toda equipe do CEO vem desenvolvendo este trabalho para devolver a saúde bucal do parintinense. Sabemos que hoje atendemos não só a cidade de Parintins, mas também os municípios vizinhos. É um trabalho feito com esforço e dedicação”, ressaltou.

Dona Maria das Graças voltou para receber uma nova prótese após vários anos. Disse que ficou feliz com o resultado, novo sorriso e agradeceu a todos pelo atendimento dispensado.

De acordo com o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, é motivo para comemoração todo o trabalho realizado com quase 100 mil atendimentos a população. “Hoje estamos comemorando e trazendo a população para ver esse serviço, principalmente os idosos, que recebem toda a atenção necessária”, pontuou.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro