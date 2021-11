CETI Parintins realiza 1° Torneio Interno de Natação

O Centro Educacional de Tempo Integral – CETI Dep. Gláucio Gonçalves por meio da coordenação de Educação Física, realiza no dia 24 de novembro, o 1° torneio interno de natação. De acordo com o coordenador de educação física, professor Weverton Cursino, a atividade aquática é direcionada aos alunos do 9° ano do Ensino Fundamental e do 1° ao 3° ano do Ensino Médio.

O professor informa que é um torneio comemorativo pela reutilização da piscina da escola que ficou interditada por um longo período por conta de manutenção. “Com o empenho da coordenação da SEDUC e da direção da escola, teremos a oportunidade de utilizar a piscina de maneira mais eficaz e como forma de incentivo aos alunos, que já utilizam o espaço com treinamento visando a competição e quem sabe, descobrir talentos para futuramente representar a escola e o município nos Jogos Escolares do Amazonas – JEAs”, destaca.

Segundo Weverton Cursino, os alunos vencedores ganharão medalhas e uma premiação em dinheiro como forma de incentivo. “Essa é mais uma ação da coordenação de Educação Física da escola, que ao longo do ano, realiza diversas atividades de incentivo ao esporte e lazer dentro e fora do nosso educandário, finaliza.

Texto: Kedson Silva/JI

Imagem: Divulgação CETI