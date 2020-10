Chapa “Um só Garantido”, vem com o número 5

Na tarde de segunda-feira (05/10), ocorreu na Cidade Garantido, localizada na Estrada Odovaldo Novo, s/n, em Parintins (AM), o sorteio do número das chapas que concorrem às eleições da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido-AFBBG.

O número cinco (05) foi sorteado para a Chapa “Um Só Garantido”, cujos candidatos a presidente e vice-presidente são Antônio Andrade e Ida Silva. O dígito 05 foi recebido com muita alegria pelos candidatos, sócios e torcedores, que consideraram um ótimo presságio por ter um forte elo com a campanha e propostas da Chapa 05. Antônio Andrade, Ida Silva e muitos sócios expressaram a importância deste momento democrático na administração do Boi Garantido.

“Nossa candidatura está homologada sob o número 05. Vamos unir nossos esforços nesta reta final de campanha e mostrar a força da Chapa 05, com as propostas e compromissos firmados por Antônio Andrade e Ida Silva. A alegria está prestes a retornar para a Cidade Garantido, que voltará a ser um ponto de encontro de crianças, adolescentes, jovens, adultos e velha guarda, assim como será um local para receber, com respeito e dignidade os itens coletivos como Galera, Batucada e Vaqueirada. Sócios e sócias do Boi Garantido, chegou o momento da mudança e da experiência dar um novo rumo para a administração do Garantido. Contamos com o seu voto na chapa 05”, declara Antônio Andrade.

“Nada acontece por acaso e o sorteio da nossa chapa mostra isso. Peço a todos os sócios que votem consciente, na mudança e no melhor para o nosso Bumbá. Por isso que afirmo que o futuro do Garantido está na palma da nossa mão. Vote chapa 05. Juntos somos “Um Só Garantido” e faremos uma administração transparente, com respeito aos sócios, torcedores, artistas e segmentos do nosso Boi Garantido”, afirma a candidata a vice-presidente Ida Silva.

_“O número 05 para a chapa “Um Só Garantido” de Antônio Andrade e Ida Silva, é muito representativo e nos passa uma forte mensagem: somos o Boi do Pentacampeonato, temos a oportunidade de mudar a atual situação com a palma da mão e os principais compromissos firmados para a reestruturação e reconstrução do Boi Garantido por Antônio Andrade e Ida Silva foram 05: Transparência, Humanização, Respeito, Valorização e Vitória, explica a sócia Daniele Cleice Lima.

As Eleições do Boi Garantido acontecerão no próximo domingo (11/10), na cidade de Parintins, no Centro Educacional de Tempo Integral – CETI Deputado Gláucio Gonçalves e em Manaus, no Centro de Convenções de Manaus – Sambódromo de Manaus, localizado na Av. Pedro Teixeira, 2565 – Dom Pedro.

Assessoria de Imprensa

Publicado por Carlos Frazão/JI