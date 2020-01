Chegada da Kamélia abre oficialmente o Carnailha 2020

A “Kamélia” foi recebida pelo prefeito em exercício Tony Medeiros.

O mais importante símbolo do Carnaval, a ‘Kamélia’, abriu oficialmente o Carnailha 2020, em Parintins, no último sábado (25). O evento que ocorreu no Mercado Municipal Leopoldo Neves reuniu foliões, brincantes dos blocos Irreverentes e Especial e do Carnaboi que pularam Carnaval, embalados pela Banda da Kamélia com as marchinhas tradicionais.

Durante o evento, o prefeito em exercício Tony Medeiros, decretou oficialmente aberto os festejos do Carnailha 2020, com a presença da representatividade do Carnaval, considerada patrimônio imaterial do estado do Amazonas.

“Sem dúvida nenhuma, o Carnaval de Parintins é o nosso segundo melhor produto turístico e é por isso que aproveitamos este momento, pois sabemos que a internet leva tudo muito longe, para convidar a todos para virem para o Carnailha. Agradecer o Sasi que incorporou a Kamélia, ao prefeito Bi Garcia que sempre valorizou essa festa e a todos os envolvidos. A partir de hoje, está decretado oficialmente aberto o Carnailha e Carnaboi 2020”, disse Tony Medeiros.

Os eventos momescos tem continuidade com o 1º Feirão dos Blocos, que acontece no dia 08 de fevereiro e terá na programação a escolha da Rainha dos irreverentes, Rainha da Chave Especial e Rei Momo. A festa será na Praça Cristo Redentor, a partir das 19h.

As inscrições para quem deseja participar do concurso estão em andamento, no Centro de Atendimento ao Turista (Cat), de 08h às 14h, e encerram no dia 31 de janeiro.

De acordo com o regulamento, os blocos da Chave dos Irreverentes ficam na obrigação de inscrever suas candidatas no prazo estipulado para o concurso e a não justificativa em tempo hábil da ausência de sua candidata no dia do evento será punido com a perda de 01 (um) décimo na pontuação geral na disputa do domingo, 23 de fevereiro, no Carnailha 2020.

