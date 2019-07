Chegada do homem à Lua completa 50 anos

Astronauta Buzz Aldrin ao lado de bandeira dos EUA fincada na Lua (Foto: Neil Armstrong/NASA)

Às 20h17 UCT do dia 20 de julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin informaram com sucesso o pouso do módulo lunar Eagle, da missão Apollo 11, que contava ainda com Michael Collins. Pouco depois, Armstrong pisou pela primeira vez na Lua.

Nas últimas semanas, houve celebrações pela data em vários países, principalmente nos Estados Unidos, o responsável pelo feito, que ocorreu durante a corrida espacial, na Guerra Fria, com a R

“O meu governo está empenhado em restabelecer o predomínio e a liderança da nossa nação no espaço pelos próximos séculos. Ordenei que a NASA mande o próximo homem e a próxima mulher à Lua e dê um passo gigante enviando americanos para Marte”, anunciou o presidente norte-americano, Donald Trump.

A data também foi celebrada pelo seu antecessor. “Nós, na América, não tememos o futuro. Há 50 anos, esse espírito nos levou à Lua. Hoje, esse mesmo espírito representado por pessoas como Tiffany Davis, uma jovem cientista que está ajudando a explorar novas fronteiras, pode nos levar para qualquer lugar”, disse o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama.

