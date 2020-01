Chitara da Chapada vem com Abdias para a avenida do samba

“Chitara na Folia com Abdias o Rei do Humor é só alegria” é a aposta do bloco Chitara da Chapada para o Carnailha 2020.

O tema foi lançado durante evento tradicional do bloco, no domingo passado (05), no Pare & Compre, sito Avenida Amazonas.

O convite partiu do presidente Jefferson Matos, que indicou o nome de Abdias e foi aprovado pela diretoria do bloco por unanimidade. A indicação veio após Abdias ganhar o concurso de melhor humorista no ano de 2019, do programa EnCircuito, que repercutiu em todo estado.

“Além de lançarmos o tema, o tradicional evento da Chitara, realizado todos os domingos, tem por objetivo angariar recursos para o desfile do bloco e assim ajudar a fomentar a economia, o turismo local e levar diversão aos parintinenses e visitantes”, afirma o presidente Jefferson Matos.

SECOM