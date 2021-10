Chute da Sorte Bet apresenta equipamento visando competições futuras

Visando incentivar a prática do esporte no município de Parintins, a empresa especialista em apostas esportivas, Chute da Sorte Bet (chutedasortebet.com/) apresenta o equipamento que será utilizado pela nova equipe parintinense em disputas locais. Com apoio de integrantes do Bloco “Terréz na Folia” do bairro Palmares, o selecionado que treina forte no ginásio Elias Assayag às quintas-feiras, terá como seu primeiro desafio a Copa das Empresas de Futsal.

O responsável da equipe e gerente da empresa, Clewenen Sued, diz que “já estamos com a equipe inscrita e na expectativa, aguardando um sinal verde por parte do Comitê de Combate a Covid-19 e do coordenador da competição de empresas, Hemerson Toya”. Clewenen agradece as demais empresas que estão juntos com o Chute da Sorte Bet nesse projeto esportivo e de lazer: Consultório Médico São Raimundo, Lojão Caruaru, Paris Vidros, Ferragem Natal, Game Mortal e Consultório em Plano de Saúde Cristian Linhares. Envolvido pela primeira vez em uma disputa esportiva, a empresa fará parceria com a tradicional equipe dos Peladeiros.

A ser realizada em sua primeira edição, a Copa das Empresas de Futsal reunirá mais de 40 equipes com grandes jogos no ginásio Elias Assayag e possívelmente nos demais ginásios esportivos existentes da cidade. A competição promete ser a maior disputa empresarial do Baixo Amazonas.

Texto e foto: Kedson Silva/JI