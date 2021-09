Cia. de Dança Mônica Seffair de Parintins representa o Amazonas no 38° Festival de Joinville

Por meio do projeto titulado “Balé Folclórico Tradicional Carimboi ” a Cia. de Dança Mônica Seffair, localizada na rua Nhamundá, bairro Nossa Senhora de Nazaré, representará o Amazonas no Festival de Dança de Joinville (Santa Catarina) que acontece de 05 a 16 de outubro. Coordenado pela pesquisadora, professora e coreógrafa Mônica Seffair e pelo artista plástico Wilton Oliveira, o projeto selecionado terá a participação de 20 artista entre dancarinos, bailarinos, técnicos e a conquista nacional foi anunciada e comemorada pela coreógrafa em sua rede social (facebook).

Mônica Seffair destaca que a temática “UMA MISTURA FOLCLÓRICA NA AMAZÔNIA” foi aprovada por meio de apresentação em vídeo na categoria Sênior. “Desde a carreira acadêmica até a criação da Cia. Monica Seffair, participar do maior Festival de Danca do Brasil sempre foi um sonho. Foram mais de 10 anos inscrevendo e, agora, pela primeira vez, Parintins será representada no festival com projeto ‘Balé Folclórico Tradicional Carimboi’ em parceria com o diretor da companhia de Danca The Nort Fusyon de Manaus”, reitera.

O Projeto

O Projeto “Balé Folclorico Tradicional Carimboi” é fruto da conclusão do TCC da professora parintinense Mônica Seffair, em pós-graduação em Sistema Laban/Bartenieff em Analise do Movimento pela faculdade ANGEL VIANA-RJ. A pesquisa que busca registrar a dança do boi-bumbá de Parintins e unir o Carimbo do Pará, ambas patrimonio cultural imaterial do Brasil, com o objetivo de resgatar a dança tradicional e divulgar as manifestações folclóricas da regiao Norte do Brasil para o mundo, além de proporcionar a valorizacao do artista jovem local. Projeto este com acessibilidade para todos os públicos.

Agenda 2021

Com agenda cheia para 2021, recentemente a Cia. de Dança da Terra dos Bois Caprichoso e Garantido participou a nível nacional com o projeto de vídeo dança “MAROMBA” que também foi classificado e no mês de setembro, irá compor o festival Internacional do Rio Grande do Sul. A professora também aguarda a divulgação do projeto experimentação em dança: SAGA CABOCLA contemplada no edital de conteúdo virtual do Estado do Amazonas.

O Evento Nacional

Chegando em sua 38° edição, o Instituto Festival de Dança de Joinville (IFDJ) acontece no período de 05 a 16 de outubro. Em 2021, devido a pandemia, o formato do evento será híbrido, com atividades presenciais e virtuais. Segundo a coordenação, para a mostra competitiva, os Palcos Abertos e o Festival Meia Ponta, os grupos que foram selecionados poderão optar por apresentar-se presencialmente ou de forma digital, através de vídeo previamente gravado junto à organização do FDJ.

Medidas Protetivas

Para que o evento seja realizado dentro de um ambiente de segurança para todos os envolvidos, formou-se um Grupo de Trabalho coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, com a participação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e IFDJ, para definir quais protocolos e medidas serão adotados durante a realização do evento.

Kedson Silva/JI

Fotos: Divulgação/facebook