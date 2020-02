Ciclismo: III Corrida Ideal acontece em Março

Na modalidade ciclística, com disputas nos dois naipes (masculino e feminino), dentro das categorias: iniciante, máster e elite, está marcada para o dia 08 de março, a III edição da Corrida Ideal. A competição acontece na estrada Odovaldo Novo, em Parintins (369km de Manaus).

De acordo com um dos coordenadores do evento esportivo, Jair Miranda, a disputa de velocidade terá como ponto de partida e chegada o banco do ciclísta, próximo ao Instituto Federal do Amazonas – Ifam. “Para essa ano, a competição terá a participação de atletas locais, dos municípios vizinhos e possivelmente até de campeões nacionais”, afirma.

Quanto a preparação dos atletas da Ilha Tupinambarana, Jair destaca que eles estão treinando intensamente todos os dias e já vivem na expectativa para a disputa, que além de premiação em dinheiro, os atletas receberão medalhas que foram confeccionadas na cidade de São Paulo.

Além da parceria da Prefeitura Municipal, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a empresa Ideal Tecidos (que dá nome a competição), localizada na avenida Amazonas, próximo a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, abraçam a disputa e o desenvolvimento da modalidade no município.

Kedson Silva/Semjuv

Foto: Justino Guimarães