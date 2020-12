Cidade da Criança do Caburi entra em fase de conclusão

Fruto de convênio da Prefeitura de Parintins com o programa Calha Norte, do governo federal, a Cidade da Criança do Caburi entra em reta final de conclusão. Esta semana o prefeito Bi Garcia e o vice-prefeito Tony Medeiros vistoriaram a obra e deram início a arborização do local.

O trabalho segue em ritmo acelerado e deve ser inaugurada no início de 2021.

De acordo com engenheiro e subsecretário de Obras de Parintins, Rodrigo Silva, “a obra esta em fase de conclusão”. Ele informou que, a pedido do prefeito, serão feitas algumas alterações na obra como a inclusão de um quiosque, dois banheiros e um chuveiro.

O secretário de obras de Parintins, Lázaro Ferreira, informa que “foi feito o plantio de mudas de lombrigueira para dar mais sombra e criar áreas verdes ao parque, além de ajustes nas estruturas para dar mais segurança e beleza ao local”.

Segundo o prefeito Bi Garcia, a obra vai criar um espaço agradável à comunidade caburiense e o projeto também será estendido para outras localidades como Mocambo e Vila Amazônia. “É uma obra importante para a socialização e o lazer das nossas crianças, além de possibilitar convívio social a toda comunidade e ainda gerar possibilidade de fonte renda aos comunitários”, finalizou Garcia.

SECOM