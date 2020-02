Cinco cidades duelam em noite de Copa Alvorada. Confira os resultados:

O Ginásio de Esportes Elias Assayag foi palco para quatro jogos da Copa Alvorada de Futsal (CAF-2020), nesta quinta-feira, 27. Em quadra clubes representantes das cidades de Parintins, Barreirinha, Nhamundá, Maués e Juruti. As partidas foram marcadas pelo equilíbrio, com o placar decidido no capricho dos detalhes.

Abriu a rodada, o duelo feminino entre Real Parintins e Atlético Futsal. Em um jogo com oportunidades claras para os dois lados, prevaleceu a técnica das goleiras. A partida terminou empatada em 1 a 1.

Na sequência, válido pelo grupo C, o Emílio Moreira Esporte Clube (Emec Futsal), recebeu o time barreirinhense E. C. Ariramba. Apesar do esforço do time da casa, no final prevaleceu a força do elenco visitante, que acabou vencendo por 4 a 1 e levou a vitória para a Princesinha do Paraná do Ramos.

Em seguida duelaram pelo grupo D os elencos de Real Parintins e E. C. Ramalho, em mais um duelo intermunicipal da noite, dessa vez entre a terra dos bumbás (Parintins) e a terra do guaraná (Maués). Os times fizeram um primeiro tempo equilibrado, porém na etapa final predominou a artilharia mauesense, que conquistou os três pontos na vitória de 5 a 2.

No último embate da quinta-feira, Arsenal Nhamundá e Atlético Juruti entraram em quadra pela segunda rodada, do grupo A. O clube nhamundaense entrou em quadra ciente que a vitória garantiria a classificação antecipada, em razão de já ter vencido na competição. E no final, festa para o elenco amazonense que venceu o jogo por 3 a 1. A situação de Juruti complicou e agora o time torce por uma combinação de resultados para obter a ida na próxima fase.

A Copa Alvorada de Futsal retorna na próxima terça-feira, 3 de março, com cinco jogos. As partidas são transmitidas ao vivo pela Rádio Alvorada FM 100,1 e pelo Facebook, na página oficial da copa, Sistema Alvorada de Comunicação.

Foto: Renan Mota

Texto: Marcos Felipe/Rádio Alvorada