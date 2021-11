Classificado: Santos goleia e mantém 100% de aproveitamento na Copa Parintins de Futebol

Com gols de Yuri Barros, José Aragão, Rodrigo Ferreira e Vivaldo Filho, a equipe do Santos goleou o atual campeão do Parintinzão, Botafogo, pelo placar de 4 a 1, e se classificou de forma antecipada para a segunda fase da Copa Parintins de Futebol. Com a vitória, o “Peixe” de Parintins, lidera o Grupo A com duas vitórias em dois jogos disputados. A partida entre Santos e Botafogo fechou a rodada desta terça-feira, 16 de novembro, no estádio Tupy Cantanhede.

O treinador Wellker Matos destaca a vitória na importância dos treinos e entrega dos jogadores em campo. “Graças a Deus o time se uniu na vontade, na raça e colocou tudo que foi feito nos treinos. Conseguimos um bom resultado, mas ainda temos um jogo contra o Santa Luzia e vamos entrar em campo em busca da primeira fase do grupo”.

O Nacional na noite desta terça-feira também garantiu a segunda vaga do Grupo D, ao vencer o América (que deu adeus a competição), por 2 a 1, com gols de Thiago Melo e Fabio Ramos. Nesse grupo, o Bom Socorro com 4 pontos, terminou na primeira colocação.

Em busca da classificação, nesta quinta-feira, 18 de novembro, a partir das 18h30min, jogam no estádio Tupy Cantanhede:

1° Jogo ( C): Sul América x Corinthians

2° Jogo (B): Estrela X São Cristóvão

Com entrada gratuita, a disputa da Copa Parintins de Futebol é promovida pela Liga Esportiva de Parintins – ALEPIN, com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV.

Texto: Kedson Silva

Foto: Juçara Gimaque