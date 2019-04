Coleta seletiva e educação ambiental são destaque em reunião do Conselho do Meio Ambiente

Projetos voltados para a coleta seletiva do lixo e o plano de educação ambiental do município foram destacados por membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente em mais uma reunião ordinária do COMDCAM.

O trabalho integrado e em equipe contabiliza resultados positivos para a administração do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros. Uma das conquistas é o Projeto de Coleta Seletiva da Prefeitura submetido a Empresa Amazonense de Turismo do Amazonas (Amazonastur) no valor de R$ 271 mil. O coordenador do Meio Ambiente, Alzenilson Aquino explicou que o projeto foi aprovado na primeira fase juntamente com mais quatro propostas da Prefeitura. A aprovação assegurou a participação do município de Parintins na World Travel Market (WTM), edição Latin America, de 02 a 04 de abril de 2019, em São Paulo, maior feira de turismo do mundo.

Como membro do Conselho do Meio Ambiente, o secretário de Pecuária, Agricultura e Meio Ambiente, Edy Albuquerque, ressalta a importância das discussões que reúnem representantes de vários segmentos para melhorar o desempenho da administração municipal nas ações voltadas para as questões ambientais.

o Plano de Educação Ambiental e os principais pontos a serem incluídos para envolver a população também foi tratado. “Precisamos envolver a população em projetos viáveis de educação ambiental. O lixo não pode ser visto apenas como responsabilidade do poder público, mas de todos nós, caso contrário não vamos conseguir resolver o problema”, disse Edy Albuquerque.

Entre outros informes, figuraram a doação de materiais apreendidos pelo Departamento de Fiscalização da Sedema, apresentação de Resolução de dispensa de Licenciamento Ambiental para algumas atividades, resultado da

Audiência Pública da Francesa,

Ações do Dia da Floresta e do Dia Mundial da Água – Rodada de palestras no Colégio Batista em parceria com IFAM, UFAM, UEA.

Peta Cid/SEMPA/SECOM