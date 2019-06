Coletivo Parintins em Cores realiza 4ª edição do Salão de Artes Parintins

O Coletivo Parintins em Cores realiza a partir do dia 22 de junho a 4ª edição do Salão de Artes Parintins. O evento reúne aproximadamente quarenta artistas e acontece no salão paroquial da Catedral de Nossa Senhora do Carmo.

A programação do evento conta com exposições de pinturas, esculturas e de diferentes formas de expressões artísticas.

Mais de 40 artistas, vindos de Parintins, Maués, Juruti e Manaus, estarão nesta edição da exposição. O arquiteto português Aires Fernandes, especialista em construção de maquetes, apresentará uma miniatura da Catedral de Nossa Senhora do Carmo.

Segundo o artista parintinense Josinaldo Matos, na edição do ano passado, mais de 10 mil pessoas passaram pela exposição.

“Serão mais de 40 artistas que vão expor suas telas, pinturas, talho em madeira e artesanatos variados. Contamos com a presença da população e espero que o público seja maior do que na edição passada”,comenta Josinaldo Matos.

Red.: Marcos Felipe

/alvoradaparintins.com.br/