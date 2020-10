Coligação de Bi Garcia inicia gravação de programas eleitorais

Composta por 17 partidos (DEM, PSD, PSDB, MDB, PSL, PDT, PMN, PSOL, PC do B, PP, PROS, Avante, PRTB, Republicanos, PL, Podemos e Solidariedade), a coligação partidária “Avança Parintins” iniciou nesta quarta-feira, 07 de outubro, as gravações dos programas eleitorais gratuitos de televisão. A coligação tem como candidatos à reeleição Bi Garcia (DEM) e Tony Medeiros (PSD), 25.

As propagandas eleitorais da chapa Bi Garcia e Tony Medeiros serão veiculadas de segunda a sábado, das 07h às 07h10 e de 12h às 12h10 nas rádios. Na televisão as propagandas serão exibidas de segunda a sábado, das 13h às 13h10 e de 20h30 às 20h40. A chapa possui o maior tempo de propaganda entre as concorrentes com seis minutos e treze segundos.

“Estamos dando o pontapé inicial à nossa propaganda eleitoral com as gravações de TV e rádio. Devido à pandemia de coronavírus, temos uma campanha diferenciada, onde trabalharemos mais focados em mídias sociais, televisão e rádio. Vamos trabalhar dessa forma, respeitando as determinações estabelecidas pelos órgãos reguladores de saúde para evitarmos aglomerações e riscos de contaminação com a COVID-19. Nossa preocupação é preservar a saúde das pessoas e salvar vida”, comenta o candidato à reeleição a prefeito Bi Garcia.

Os candidatos a vereadores da coligação Avança Parintins terão inserções diárias nas rádios de 05h às 18h. Cada inserção terá duração de 15 segundos, conforme estabelecido pela Justiça Eleitoral.

ASSESSORIA BI GARCIA