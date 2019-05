Com alto investimento, Garantido recebe nova remessa de material

Nesta segunda-feira, 20, a Cidade Garantido, em Parintins, recebeu mais uma grande remessa de materiais para o trabalho de conclusão de figurinos e alegorias do Boi da Baixa do São José. O Garantido investe pesado para a disputa do 32º título do Festival. Produtos de acabamento, revestimento e decoração já estão a disposição dos artistas de galpão e ateliê.

Ferro, tecidos, isopor, cola, tinta e artigos de acabamento foram entregues no almoxarifado da Cidade Garantido e, em seguida, serão distribuídos para os artistas. O diretor administrativo do Garantido, Osório Melo, destacou o esforço da diretoria vermelha em dar totais condições de trabalho aos colaboradores perrechés. “Estamos nos empenhando em fazer um boi vitorioso e isso começa com uma gestão eficiente”, afirmou Osório.

“É um investimento naquilo que realmente nós estamos buscando que é fazer um boi lindo e vitorioso. Não estamos poupando esforços e a galera pode esperar esse título”, salientou o presidente Fábio Cardoso.

O artista Roberto Reis trabalha com alegoria e fantasia. Para ele, é importante ter todos os recursos necessários para desenvolver uma grande criação artística. “É muito gratificante ver uma diretoria que está disposta não só a ajudar os artista, mas o próprio Festival de Parintins”, agradeceu.

A previsão da diretoria encarnada é concluir todas as estruturas alegóricas e figurino até o dia 15 de junho. O translado das alegorias da Cidade Garantido para a concentração do Bumbódromo deverá iniciar no dia 21.

Eldiney Alcântara