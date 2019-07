Com apoio da Prefeitura, 97 atletas representarão Parintins no JEAs 2019

(Foto: Kedson Silva)

Compromissado com o esporte local, o prefeito Bi Garcia confirmou nesta quarta-feira, 10 de julho, apoio com passagens, alimentação e equipamento completo para os representantes parintinenses na disputa do 42° Jogos Escolares do Amazonas (JEAs), que acontece de 17 a 28 de julho em Manaus.

“O prefeito Bi Garcia mantém compromisso com o esporte parintinense. Pelo terceiro ano de seu mandato, firmou mais uma vez total apoio à delegação e desejou um jogos de muitas medalhas para Parintins na disputa escolar. Só temos a agradecer ao prefeito por acreditar no esporte junto conosco”, comemora o compromisso do líder municipal, a coordenadora da Semjuv, Valdete Prestes.

A delegação da Ilha Tupinambarana viaja rumo a capital Amazonense na segunda-feira, 15 de julho, compondo 115 pessoas, entre professores, treinadores e 97 estudantes/atletas da rede municipal e estadual de ensino que disputarão a maior competição escolar do Estado nas modalidades: atletismo, badmington, xadrez, natação, tênis de mesa, futsal, handebol e voleibol nos naipes masculino e feminino, nas categorias infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos).

SECOM