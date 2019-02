Com apoio da Prefeitura, Capitania dos Portos autoriza funcionamento do porto de Parintins

Fechado desde o dia 10 deste mês em razão do rompimento de elos da estrutura flutuante após um acidente, o porto de Parintins teve o seu funcionamento liberado pela Capitania dos Portos na manhã deste sábado (16).

A liberação veio após a realização de vistoria e certificação de um engenheiro naval credenciado pelos órgãos reguladores da navegação. A vinda do profissional foi articulada pelo prefeito Bi Garcia que, durante ida ao terminal hidroviário na última sexta (15), assegurou que a Prefeitura arcaria com o deslocamento do profissional até o município a fim de agilizar a reabertura imediata do porto.

Foto: Benito Gonçalves

Texto: Secom