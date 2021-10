Com apoio da Prefeitura, Copa Parintins de Futebol inicia no sábado (30)

A bola vai voltar a rolar no estádio Tupy Cantanhede a partir deste sábado, 30 de outubro, com o torneio de abertura da Copa Parintins de Futebol, conhecida popularmente como Parintinzão. Patrocinadora do evento esportivo, a Prefeitura de Parintins dará todo apoio logístico por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Semjuv), assim como entrega de equipamento completo (calção, camisa e meião), chuteiras e ajuda financeira às equipes participantes no decorrer da disputa.

O Parintinzão é promovido pela Associação da Liga Esportiva de Parintins (ALEPIN), com 13 equipes lutando pelo título da primeira divisão do futebol local em 2021.

“A população já esperava esse retorno esportivo. Esse apoio da Prefeitura é importante porque os clubes necessitam, já que a ALEPIN não tem fins lucrativos”, informa. Sobre o sistema de disputa, o presidente da ALEPIN, Cleandro Fontenelle, informa que por meio de sorteio, as equipes foram divididas em quatro chaves.

Chave A: Botafogo (atual campeão), Santos, Santa Luzia do Macurany e Náutico;

Chave B: Estrela do Norte, São Cristóvão e São Vicente;

Chave C: Sul América, Corinthians do Aninga, e São Paulo;

Chave D: Nacional, América do Parananema e Bom Socorro do Zé Açu.

Como novidade, Cleandro Fontenelle, anuncia a competição também no naipe feminino, com a participação de oito equipes. Para o torneio de sábado, o presidente da ALEPIN informa que o mesmo será beneficente, com portões fechados, em apoio ao atleta Alcemiro Abecassis, o popular “Socoró”, com o ingresso vendido ao preço de R$ 5.

A disputa feminina inicia no dia 13 de novembro, com previsão das finais e término das duas competições para o dia 18 de dezembro.

Secom

Foto: Kedson Silva