Com aumento de incidência de síndromes gripais, Parintins solicita vacina contra Influenza

A Prefeitura de Parintins está no aguardo de novo carregamento de vacina contra Influenza após solicitação ao Governo do Estado. As ocorrências de sindromes gripais em Parintins em dezembro, ultrapassaram 360 casos, e a vacina encontra-se indisponível nos postos de saúde do município e também na capital do Estado.

Em março de 2021, foram recebidos em Parintins para a Campanha Nacional contra a influência um total de 34.540 doses para os grupos prioritários formados por idosos e crianças, assim como trabalhadores da Saúde, pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas entre outros, sendo que campanha foi prorrogada por três vezes no município de Parintins por falta de procura. A orientação do Governo do Estado por meio de Nota Técnica foi para abertura para o público em geral para que não encerrasse a validade do lote, esgotando então o quantitativo em novembro.

Em seguida a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, informou que ao constatar o aumento de casos de gripe e resfriados, foi realizada uma solicitação urgente para o envio de mais doses ao município, sendo que a resposta do Governo do Estado e Fundação de Vigilância em Saúde foi que não havia até o momento a disponibilidade do imunizante. “Foi afirmado ainda que as vacinas estão em fase de fabricação e tão logo o Governo Federal faça o repasse dessas doses, a vacina será enviada aos municípios. Temos recebido uma procura muito grande nas nossas unidades, mas esse é o motivo da não disponibilidade neste momento”, disse Elaine Pires, da vigilância em saúde de Parintins.

Por conta disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Parintins reafirma a importância das medidas preventivas como o uso de máscara, higienização frequente das mãos e manter o distanciamento social.

Texto e foto: Secom