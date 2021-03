Com cinco casos de dengue confirmados, Prefeitura de Parintins faz alerta a população

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde e Coordenação de vigilância em Saúde confirmou oficialmente, até esta quarta-feira, cinco casos de dengue no município. Com a intensificação das chuvas, aumentam as possibilidades de criadouros do aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão da dengue, febre Chikungunya, Zika vírus e febre amarela.

A Prefeitura de Parintins fez um alerta sobre a importância da prevenção, evitando criadouros do mosquito e intensificou os trabalhos de visitas domiciliares com seus agentes de endemias.

A coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, ressalta a importância de toda a população colaborar se prevenindo, ficando atenta especialmente as seus quintais para o não acúmulo de água. “Sabemos que o município de Parintins é infestado e por isso estamos com nossas equipes casa a casa, sempre falando sobre as medidas de prevenção e coletando sorologia em casos suspeitos para encaminhamento ao Laboratório Central”, disse.

O município, em casos suspeitos ou confirmados, realiza operações de bloqueio, investigação e orientação dos quarteirões próximos, assim como a borrifação quando necessário. “É um trabalho integrado com as unidades de saúde, mas que é continuo. Nós trabalhamos de forma intensificada no período chuvoso. e outras doenças causadas pelo mosquito”, salientou Elaine Pires.

SECOM