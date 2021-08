Com Covid-19, Silvio Santos tem alta e deixa hospital

(Foto: Reprodução/Arquivo SBT)

O apresentador Silvio Santos, de 90 anos, recebeu alta do hospital na noite da sexta-feira (13) após ser internado no mesmo dia. O dono do SBT recebeu o diagnóstico positivo da Covid-19 e encontrava-se no hospital Albert Einstein, em São Paulo, por precaução.

A notícia de sua internação foi dada por sua filha Patrícia Abravanel em comunicado nas redes sociais: “Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama… brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo”. Já a confirmação sobre a alta foi divulgada pela assessoria de comunicação do apresentador.

No Twitter, uma sobrinha de Silvio Santos, Dory Abravanel, publicou uma foto ao lado do tio com a legenda “ele já está em casa!”, e tranquilizou internautas.

Silvio recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em março deste ano. Ele voltou a gravar dentro do SBT em julho, após quase dois anos afastado, em grande parte para cumprir o isolamento social durante a pandemia.

Um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira, Silvio começou a carreira de apresentador em 1962, na TV Paulista. O apresentador ainda passou pela Globo, TV Tupi e Record. Em 1981, o também empresário fundou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), emissora em que trabalhou como principal apresentador desde então.

Evandro Furoni e Nathallia Fonseca, da CNN, em São Paulo