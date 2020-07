Com cuidados redobrados, Escola de Natação Yara Wató retorna atividades na segunda (03)

Seguindo todos os protocolos de higienização e segurança de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), a escola de natação Yara Wató, de responsabilidade do professor de Educação Física, Jamil Medeiros, retoma as atividades de hidroginástica e aulas aquáticas nesta segunda-feira, 03 de agosto.

“Vamos retornar seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS e das autoridades de saúde do município, redobrando os cuidados para que não haja contaminação dos nossos alunos durante as aulas”, reforça Jamil Medeiros, garantindo que a água da piscina contém cloro e mantendo seus alunos em segurança, além da prática esportiva trabalhar o corpo de uma forma geral, proporcionando saúde e bem-estar físico aos praticantes da modalidade.

Para os atletas que fazem parte da delegação parintinense em disputas regionais, o professor comunica que haverá um encontro com data e local ainda a ser divulgado. “Como houve a suspensão dos jogos escolares esse ano, reiniciaremos os trabalhos físicos com treinos leves, visando às competições pós-pandemia, se Deus quiser no ano que vem (2021)”, conclui Jamil.

Interessados ou para mais informações é só ligar para o número de telefone (92) 99226-5758 ou procurar o professor Jamil de segunda a sexta-feira, a partir das 16h, na própria escola de natação, localizada ao lado do Centro Infantil Gurilândia, Centro da cidade.

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação