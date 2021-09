Com internações e óbitos por Covid-19 zerados, Parintins intensifica retomada de cirurgias eletivas

Segundo o prefeito Bi Garcia (DEM), a Ilha Tupinambarana é o único município do Amazonas que retomou as jornadas diárias de cirurgias eletivas. Foram realizadas 260 só neste segundo semestre.





O avanço da vacinação contra a Covid-19 já mostra resultados práticos em Parintins (a 369 quilômetros da capital amazonense). Nesta quarta-feira, 15/09, o boletim diário divulgado pela Prefeitura do município aponta que os casos de internação, casos ativos, óbitos e transferências de pacientes relacionadas ao novo coronavírus foram zerados. A redução de casos permitiu a retomada de atendimentos, pelo sistema de saúde na cidade, que estavam suspensos. Parintins é a única cidade do interior do Amazonas que, atualmente, realiza jornadas de cirurgias, de acordo com o prefeito Bi Garcia (DEM).

Desde o início da pandemia, o sistema de atendimento hospitalar da ilha tratou 9,4 mil casos da doença. A queda dos números, no cenário de casos de internação e óbitos por Covid-19, tem impactado positivamente no sistema de saúde, que se vê mais “desafogado” para atender outras demandas. Exemplo disso é a retomada pela gestão do prefeito Bi Garcia da realização de jornadas de cirurgias eletivas em Parintins. Desde o retorno dos trabalhos, no segundo semestre de 2021, mais de 260 pessoas foram beneficiadas com os procedimentos realizados pela equipe médica e técnica altamente qualificada.

“Também somos o único a promover cirurgias eletivas diárias, graças ao investimento que temos buscado de forma incessante em Manaus e principalmente em Brasília. Sempre digo que administrar é escolher e nossa prioridade é a saúde da população”, destaca o prefeito de Parintins.

A evolução positiva tem sido percebida nos boletins divulgados nas últimas semanas, quando o cenário de casos zerados se estabilizou. Para o secretário municipal de Saúde, Clerton Rodrigues, isso reforça a importância das pessoas seguirem com todo o esquema vacinal. “Cada vacina aplicada no braço do cidadão contribuiu para chegarmos nesse cenário. São doses que protegem a saúde das pessoas e nos dá esperança de que em um futuro bem próximo possamos voltar à normalidade”, ressalta Rodrigues.

Em Parintins, quase 110 mil vacinas foram aplicadas, somando a primeira e a segunda doses. Só da primeira dose, a cobertura dos habitantes do município ultrapassa 83%. Recentemente, a Prefeitura de Parintins também atualizou o público-alvo para receber o imunizante, incluindo mais 13 mil pessoas no grupo da população adulta vacinável do município.

Foto: Divulgação Prefeitura de Parintins

Postado por Carlos Frazão/JI