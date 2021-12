Com intervenção de Bi Garcia, Marinha proíbe embarque e desembarque de passageiros no porto Santa Rosa

Em reunião realizada na última terça-feira, dia 21, Prefeitura de Parintins, Marinha do Brasil, Câmara Municipal e administração do porto Santa Rosa chegaram ao consenso para a suspensão de embarque e desembarque de passageiros no terminal hidroviário privado. A medida foi concretizada nesta quinta-feira (23) através do encaminhamento do Ofício nº 136/AgParintins-MB, assinado pelo agente fluvial de Parintins, Capitão-Tenente André Luis Alves Vieira, à empresa responsável pelo porto. A partir de então as operações com passageiros devem ocorrer obrigatoriamente no porto da cidade, localizado no Centro.

A decisão visa resguardar a vida de passageiros e melhorar a segurança na navegação, em vista de que o terminal provisório era utilizado por grandes embarcações oriundas de Manaus, Santarém, Belém e outras localidades circunvizinhas. Para garantir o abastecimento do município, o Ofício nº 136/AgParintins-MB garante a continuidade das operações de embarque e desembarque de cargas no porto Santa Rosa.

A desobediência às normas impostas pela Marinha do Brasil acarretará em sanções as embarcações que forem flagradas embarcando e desembarcando passageiros no terminal privado. A Capitania dos Portos de Parintins fará a fiscalização diária das operações.

