Com mais de R$ 10 Mil em premiação, Copa Santa Clara de Futebol das Empresas inicia inscrição

Marcada para iniciar no mês de fevereiro, a maior disputa empresarial do Baixo Amazonas, a Copa Santa Clara de Futebol das Empresas reunirá 32 equipes em 2022. De acordo com Hemerson Carlos e Josafá Guimarães – Balaio (coordenador do evento esportivo), a competição realizada na Arena Joca, conhecido campo do Matadouro, chega a sua VII edição com premiação de mais de R$ 10 Mil dividido entre os vencedores, sendo ao campeão R$ 7 mil reais, vice R$ 2 mil, 3° lugar R$ 1 mil e ao 4° colocado, 1 grade de cerveja e 1 fardo de Refrigerante.

A coordenação destaca a grande procura e informa que as vagas são limitadas, com inscrições no valor de R$ 350 e podem ser feitas pelo número de telefone (92) 99441-9190 ou (92) 99519-4743. Além da Prefeitura de Parintins por meio da SEMJUV e da SEMOSP, a Copa tem o apoio dos vereadores Babá Tupinambá, Telo Pinto e Mateus Assayag.

Texto: Kedson Silva/JI