Com R$ 500 mil em emendas de Saullo Vianna, São Sebastião do Uatumã terá praça com academia ao ar livre

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) participou, nesta quinta-feira (16), da assinatura do termo de convênio entre a Prefeitura de São Sebastião do Uatumã e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), para a construção de uma praça esportiva na Arena Muruci. Os recursos destinados para a construção do espaço são frutos de emendas de autoria do parlamentar, no valor total de R$ 500 mil.

Além do deputado, também participaram da assinatura do convênio o prefeito de São Sebastião do Uatumã, Jander Barreto, e o diretor-presidente da Faar, Jorge Elias.

Segundo o deputado Saullo Vianna, foram destinadas duas emendas para o município, que totalizam o valor de R$ 500 mil. Os recursos serão destinados para a construção de uma praça com academia ao ar livre, visando oferecer opção de espaço físico para atividades esportivas. “Assinamos o convênio para iniciar a construção da praça esportiva, com o recurso que já está garantido para 2022. E já tem um recurso para 2023 para que a gente possa ampliar o local. Nós vamos fazer uma grande praça esportiva, para incentivar o esporte no município de Uatumã, ajudando a revelar e desenvolver talentos”, disse Saullo Vianna.

Além da construção do local, o Governo do Amazonas também destinará R$ 50 mil para apoiar o esporte de base em São Sebastião do Uatumã, com a realização de eventos esportivos, conforme afirmou o diretor-presidente da Faar.

“Além do recurso para apoiar o esporte de base, também faremos grandes jogos nos municípios da região do Rio Uatumã, com investimento de R$ 250 mil. O município de São Sebastião foi contemplado, então faremos os jogos naquela calha, nas modalidades masculina, feminina e indígena. São ações inéditas que faremos em 2022”, afirmou Jorge Elias.

O prefeito Jander Barreto agradeceu o apoio do deputado Saullo Vianna e do diretor-presidente Jorge Elias, acrescentando que o espaço esportivo será construído na Arena Muruci.

“Uma notícia muito boa para a população uatumaense. Hoje assinamos o convênio da praça, que será construída na Arena Muruci, com um cenário muito bonito. Agradeço muito o apoio do deputado Saullo, com a destinação das emendas, e o diretor-presidente Jorge Elias, pelas boas notícias”, falou.

Texto e foto: Assessoria