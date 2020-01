Comandante André Vieira assume direção da Agência Fluvial Parintins

Com 28 anos de experiência na Marinha do Brasil, o Capitão-tenente (AA) André Luis Alves Vieira, assume nesta quinta-feira, 30/01 a Agência Fluvial de Parintins substituindo o Capitão-tenente (AA) José Carlos Sá que comandou por dois anos a Agência.

A transmissão de cargo foi feita pelo capitão dos portos da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental – CFAOC, capitão-de-mar-e-guerra Paulo Roberto Ferreira. A posse foi prestigiada por familiares, autoridades vereadores, prefeito Frank Bi Garcia e vice – Tony Medeiros.

“ Chego com a missão de salvaguardar a vida humana na jurisdição de Parintins, Nhamunda, Barreirinha e Boa Vista do Ramos e com o propósito de contribuir para o desenvolvimento da população, desenvolvendo o trabalho pela Marinha do Brasil na região”, declarou.

Entre as missões está a segurança naval do Festival Folclórico de Parintins considerado por ele uma manifestação cultural de grande dimensão.

Nas primeiras viagens realizadas pelos paranas e braços de rios observou que um dos desafios será o combate a cultura da falta do uso dos equipamentos de salvatagem, principalmente em pequenas embarcações( canoas, bajaras e rabetas).

“ As normas têm que ser cumpridas, vamos dar continuidade ao trabalho do Comandante Sá com a realização de cursos. Quando você conhece a lei, você conhece a realidade”, ressaltou.

O novo comandante deseja que a população aumente seu potencial de segurança e para isso pretende fazer parcerias com a comunidade.

“ É importante que o pessoal navegante na hora que for abordado pela equipe da Marinha não entenda que é uma ação hostil. Estamos para orientar, verificar se os equipamento estão adequados para que, no caso de um sinistro, todos possam se salvar. É uma ação amigável, estamos apenas cumprindo nossa missão, enfatizou.

Para ele ser agente em Parintins é uma realização pessoal e profissional.

Perfil do comandante

André Luis Alves Vieira, do Rio de Janeiro com 28 anos de Marinha Brasileira servindo na esquadra Brasileira

Aprendiz de marinheiro em 1992

Serviu no porta-aviões Minas Gerais onde foi marinheiro de máquinas..

Serviu no contratorpedeiro Pará ( navio de guerra)

Fragata Defensora F41

CV Barroso (V-34)

CV Bahiana (V-21)

NPa Babitonga ( P-63)

Especialista aperfeiçoado em motores, e sistemas hidráulicos e pneumáticos, pela Marinha do Brasil, Graduando em administração pela UFRRJ.

No Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) trabalhou e cursou mecatrônica.

Aprovado na prova de oficias serviu no Colégio Naval.

Serviu também na Estação Naval do Rio Negro e no destacamento naval em São Gabriel da Cachoeira na Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental – CFAOC.

A nova missão Agência Fluvial de Parintins.

Por Josene Araujo, diretora de comunicação da SOAMAR Parintins

Publicado por Carlos Frazão/JI