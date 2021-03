Comandante da PM de Parintins segue se recuperando de Covid 19 na cidade de Manaus

Na ausência do Tenente-coronel Corrêa Júnior que encontra-se em tratamento desde o final de fevereiro, responde pelo comando da unidade o Major PM N. Santos (foto)

A Seção de Comunicação do 11° Batalhão “Tupinambarana” informou na manhã desta quinta-feira (18) que o comandante da unidade Tenente-coronel José Francisco Bonates Corrêa Júnior, segue em tratamento médico especializado na capital do estado, após ser acometido pelo coronavírus.

O oficial iniciou o tratamento no final de fevereiro, em Parintins (à 369km de Manaus), mas precisou ser transferido para a capital do estado, onde realiza sessões de fisioterapia para a reabilitação respiratória próximo da família, que também foi diagnosticada com a Covid-19.

Mesmo afastado de suas atividades o TC Corrêa Júnior declarou que com a atual conjuntura do coronavírus, devemos permanecer firmes no propósito de bem servir à população de Parintins.

O oficial destacou a Operação “Previna-se”, ação desencadeada há mais de um ano, onde os policiais militares realizam abordagens e checagens em bares, veículos e pessoas, seguindo preceitos técnicos e legais.

Por 11° Batalhão PM Parintins

Publicado por Carlos Frazão/JI