COMANDANTE DO 11° BPM AVALIA AS AÇÕES DA OPERAÇÃO PREVINA-SE EM PARINTINS

Na manhã de quinta-feira (13) o comandante do 11º Batalhão, Tenente-coronel Corrêa Júnior, avaliou positivamente as ações da Operação PREVINA-SE do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins. Segundo o comandante do Batalhão “Tupinambarana” a operação PREVINA-SE está sendo desencadeada desde o dia 18 de março, contabilizando (147) dias de ações no combate ao Novo Coronavírus na zonas urbana e rural de Parintins.

Foi destacado pelo oficial o resultado operacional do 11° BPM, que ao longo desse período realizou diversas ações ao Combate ao Novo Coronavírus (COVID-19), como a aquisição de materiais de proteção individual à toda tropa, higienização das instalações do 11°BPM e das viaturas, o acompanhamento de saúde de (35) policiais militares que foram diagnosticados com (Covid-19), além da campanha de vacinação contra a gripe realizada com a tropa do 11°BPM.

Bem como contabilizou um saldo positivo nas ações preventivas e repressivas no combate à criminalidade, intensificando a atuação da Polícia Militar nos locais de maior incidência criminal e em ação conjunta com os órgãos de saúde, na fiscalização do cumprimento ao Decreto Municipal “Toque de Recolher”.

Segundo a Seção de Estatísticas do 11°BPM foram registrados os seguintes numeros:

– (28) ocorrências de descumprimento do Decreto Municipal Toque de Recolher ;

– (44) pessoas detidas;

– (03) detentos conduzidos à unidade Hospitalar;

– (02) ações fluviais de fiscalização (barreira clandestina na comunidade do Parintizinho e Barreira Sanitária no Rio Andirá no município de Barreirinha).

O comandante ressalta a presença da Polícia Militar em apoio à todas ações de fiscalização dos órgãos de saúde no cumprimento do decreto Municipal, assim como no combate à criminalidade com o aumento de capacidade operativa nos locais de maior incidência criminal.

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

*#muitomaisquepolícia*

*#DiskDenúncia*

(92)991521907

*#DiskDenúncia*

(92) 984555365

*#WhatsappDenúncia*- *#ForçaTática*

(92) 9913215371

Acesse o Link – https://forms.gle/WWPeyY8wB1pJU7A4A e preencha o FORMULÁRIO WEB DE DENÚNCIAS em seu Smartphone. É simples, rápido e seguro!Policia Militar

Postado por Carlos Frazão/JI