COMANDANTE DO 11° BPM FAZ BALANÇO POSITIVO DAS AÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PARINTINS DURANTE NOVE MESES DE GESTÃO

Na tarde desta sexta-feira (10) o comandante do 11º Batalhão, Tenente-coronel Corrêa Júnior, divulgou o balanço positivo referente aos 9 meses de sua gestão à frente do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins. Segundo o comandante o Batalhão “Tupinambarana” vem contribuindo grandemente para o bem estar dos cidadãos parintinenses, estendendo o serviço de segurança pública de excelência à zona rural do município, reforçando o policiamento nos Distritos do Caburi, Mocambo, Vila Amazônia e Zé Açú, proporcionando a essas localidades maior sensação de segurança.

Foi destacado pelo oficial, o resultado operacional do 11° BPM, que ao longo desses meses de intensas atividades, contabilizou um saldo positivo nas ações preventivas e repressivas no combate à criminalidade. De acordo com a Seção de Estatística do 11° BPM, os destaques são para os números expressivos obtidos durante a execução da Operação “PREVINA-SE”, que intensifica a atuação da Polícia Militar nos locais de maior incidência de criminal e no cumprimento do Decreto Municipal “Toque de Recolher”.

Estatística:

Roubos:

25 (out/19 a jun/20);

67 (out/18 a jun/19);

Uma redução de 63%.

Furtos:

77 (out/19 a jun/20);

116 (out/18 a jun/19);

Uma redução de 34%.

Tráfico de Drogas:

25 (out/19 a jun/20);

51 (out/18 a jun/19);

Uma redução de 51%.

Uso e Posse de Entorpecentes:

36 (out/19 a jun/20);

68 (out/18 a jun/19);

Uma redução de 47%.

Acidentes de trânsito com vítimas lesionadas:

40 (out/19 a jun/20);

68 (out/18 a jun/19);

Uma redução de 41%.

Acidentes sem vítimas lesionadas:

16 (out/19 a jun/20);

34 (out/18 a jun/19);

Uma redução de 53%.

Violência Doméstica:

88 (out/19 a jun/20);

65 (out/18 a jun/19);

Um aumento de 35%.

Apreensões de armas de fogo:

13 (out/19 a jun/20);

12 (out/18 a jun/19);

Aumento na produtividade em 8%.

Veículos Furtados/Roubados/Abandonados:

22 (out/19 a jun/20);

16 ( out/18 a jun/19);

Aumento de 38% nas apreensões.

Homicídios:

6 (out/19 a jun/20);

5 (out/18 a jun/19);

Aumento de 20%.

O oficial disse que a diminuição da produtividade da Polícia Militar nos crimes de Roubo, Furto, uso e Posse de Entorpecentes, Tráfico de Drogas e acidentes de trânsito, é reflexo do cumprimento do Decreto Municipal “Toque de Recolher”, que restringe a circulação de pessoas neste período de pandemia. No entanto ressalta o aumento nas ocorrências de violência doméstica, apreensões de armas de fogo e na recuperação de veículos furtados.

Para o TC Corrêa Júnior, o aumento da produtividade ocorre em razão da proximidade do policiamento com a população, e da maior facilidade e comodidade para realização de denúncias através do aplicativo e dos telefones linha direta como o Projeto ” Em defesa delas na Quarentena”, que acolhe as vítimas de violência doméstica no momento da denúncia.

Além dos números positivos no combate a criminalidade o comando do 11° BPM implementou o Projeto Canil Setorial do 11°BPM, que atua com os cães nas ações operacionais e em atividades de cunho social em Parintins. E na parte de capacitação os policiais militares passaram por qualificação com o Curso básico de Libras, Língua Inglesa e no Curso básico e intermediário de Língua Espanhola, que foi realizado em parceria com a Secretária Municipal de Educação, na Escola de Idiomas “Aldair Kimura”.

