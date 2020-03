COMANDANTE DO 11°BPM REALIZA HOMENAGEM ÀS POLICIAIS FEMININAS PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Na manhã desta sexta-feira (06), o comandante do 11°BPM junto com o seu staff administrativo, realizou na sede da unidade do 11°BPM no município de Parintins (distante 369Km de Manaus), uma homenagem às policiais militares femininas alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no Dia 8 de março.

A homenagem foi organizada pela esposa do Tenente-Coronel PM Corrêa Júnior, a senhora Diana Sancler. Durante o evento o comandante do 11° Batalhão “Tupinambarana” agradeceu e parabenizou por todo desempenho, dedicação, compromisso e amor que cada uma dessas guerreiras exercem todos os dias em seus trabalhos e com suas famílias.

“A mulher policial quebra inúmeros paradigmas, preconceitos e servem de inspiração para outras mulheres”, salientou o oficial.

Parabéns a todas as mulheres da Polícia Militar e de Parintins!!!

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

Postado por Carlos Frazão/JI