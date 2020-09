COMANDANTE DO 11º BATALHÃO FAZ BALANÇO DE UM ANO DE SUA GESTÃO

O Tenente-coronel PM Corrêa Júnior destacou suas principais ações durante o seu primeiro ano à frente do Batalhão “TUPINAMBARANA”

Praticamente há um ano no comando do 11º Batalhão de Polícia Militar, o TC PM Corrêa Júnior, realizou na manhã desta sexta-feira (11) uma prestação de contas da sua atuação, na qual ele relatou as mudanças que ocorreram promovidas pela sua gestão que deram uma maior dinâmica ao trabalho da Polícia Militar no município de Parintins (distante 369 km de Manaus).

O oficial destacou o resultado operacional do 11° BPM, que, com muito sacrifício, conquistou números expressivos em comparação com o ano de 2019, alcançando efeitos satisfatórios durante a execução das operações que potencializaram a capacidade operativa da PM nos locais de maior incidência criminal.

De acordo o comandante, as ações ocorreram através de medidas desenvolvidas, com o programa de policiamento adotado, que viabilizou maior integração da polícia com a comunidade. Ressaltou a participação do cidadão tanto na segurança quanto na resolução de problemas existentes nos bairros periféricos, onde foram obtidos resultados positivos, garantindo aumento na sensação de segurança da população.

*ESTATÍSTICA*

Em Parintins houve uma redução em alguns dos crimes que mais impactam a sociedade, como roubos e furtos, com redução de 63% e 34%, respectivamente, em relação ao ano de 2019. O avanço nas ações implementadas em 2020 revela que os indicadores criminais tiveram uma redução significativa em relação ao ano de 2019, bem como medidas adotadas que reforçaram a segurança em todo município, através de operações desencadeadas nas principais áreas de incidência criminal.

Conforme dados apresentados pelo setor de estatística do 11º BPM, em 2019 foram registradas 67 ocorrências de roubo, havendo uma redução para 27 em 2020. As ações também refletiram positivamente em veículos recuperados, tendo um aumento de 38%, ou seja, em 2019 a Polícia Militar recuperou 16 e em 2020 saltou para 23. Logo, os veículos que, em sua maioria, seriam levados para outros estados e serviriam de moedas de troca por drogas e/ou negociado com quadrilha especializada em desmanches, foram interceptados e apreendidos durante as operações.

O comandante também exaltou a chegada dos equipamentos para implantação de um Centro de Comunicação Digital no 11º BPM, que aumentará ainda mais o serviço de inteligência que é um grande aliado no combate mais amplo contra a criminalidade. “Vai ser fundamental para que o policiamento tenha um índice de resolutividade ainda maior”, e emendou justificando que a comunicação na atividade policial é essencial para dar dinâmica nas diligências.

*PRISÕES*

Na análise dos dados de produtividade até o mês de agosto de 2020 o 11º Batalhão realizou 603 prisões com auto de prisão em flagrante, 1026 atendimentos de ocorrência, 10 cumprimentos de mandados de prisão e 84 apreensões de menores infratores.

*APREENSÃO DE DROGAS*

No que tange a apreensão de entorpecentes, o 11º Batalhão apreendeu aproximadamente 12,500 kg quilogramas de drogas dentre Maconha, Crack, Cocaína e outras. Além dos números positivos no combate a criminalidade o comando do 11° BPM implementou o Projeto Canil Setorial do 11°BPM, que atua com os cães nas ações operacionais e em atividades de cunho social em Parintins.

Em 2020 o comando viabilizou a criação do Grupamento Canil Tupinambarana fortalecendo os trabalhos da Policia Militar na cidade de Parintins coibindo de forma mais efetiva o combate ao tráfico de drogas. Atualmente o canil possui sete cachorros de raças variadas e funções diversas, em atuação principalmente em operações militares e comunitárias, com visitas em escolas e logradores públicos.

O Tenente-coronel Corrêa Júnior finalizou, afirmando que as ações e os resultados operacionais atingiram plenamente os objetivos e metas estabelecidas pelo comando da corporação e que não medirá esforços para continuar buscando o aprimoramento do seu trabalho à frente do 11º Batalhão “Tupinambarana”.

Fonte: P5 do 11º Batalhão “Tupinambarana” – CPR Leste.

Publicado por Carlos Frazão/JI