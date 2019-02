Comando do 11° Batalhão da PM divulga produtividade do mês de janeiro de 2019

O comando do 11° Batalhão de Polícia Militar de Parintins ( distante 369km de Manaus) divulgou, na manhã desta terça-feira-feira (05/02), a produtividade das ações operacionais correspondente ao mês de Janeiro de 2019, demonstrando em números, as ocorrências atendidas pelo policiamento ordinário e equipe de Força Tática no referido período. De acordo com a estatística apresentada pelo comando do Batalhão o policiamento atendeu no mês de Janeiro, um total de 123 ocorrências.

Neste início de ano os atendimentos à população que mais se destacaram, pois ocorreram com mais frequência, foram os relacionados ao Tráfico de Drogas, apresentando 15 ocorrências atendidas, 11 de Posse e Uso de entorpecente, totalizando no fim do mês a apreensão de 4971.3 alucinógenos diversos. Foram realizados também 15 atendimentos de desordem e perturbação do sossego, 11 de roubo à transeunte e um total de 22 ocorrências relacionadas ao trânsito como acidentes e infrações, além de 05 veículos recuperados (motos) pelo policiamento e 03 ocorrências de porte ilegal de arma de fogo.

Em meio aos números de produção do 11° Batalhão, destaca-se a atuação da Equipe Força Tática, que em vários momentos da produtividade representa 90% e até 100% do atendimento de infrações, principalmente as relacionadas ao tráfico de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o comandante do 11° Batalhão, Tenente-coronel PM Luiz Alberto Passos Navarro, os números apresentados à população parintinense são satisfatórios e afirma que os policiais militares continuarão atuando de forma a coibir à criminalidade. E acrescentou que o Batalhão Tupinambarana continuará realizando, sempre que possível, uma prestação de contas à sociedade, que vê na polícia militar, esperança de uma cidade mais segura aos cidadãos de bem.

A fonte de coleta dos número das informações são da estatística da unidade

Assessoria do 11° Batalhão Tupinambarana