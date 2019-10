COMANDO DO 11° BATALHÃO LANÇA FORMULÁRIO WEB DE DENÚNCIAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO PARINTINENSE

As denúncias recebidas pelo Formulário serão repassadas automaticamente para a base de dados da inteligência do 11° BPM.

O comando do 11° BPM segue buscando alternativas para otimizar a segurança pública no município de Parintins, e para isso lançou na manhã desta quinta-feira (17) o Projeto “Polícia militar mais perto de você”. Durante a execução do projeto será disponibilizado um Formulário Web de Denúncias, onde funcionará abertamente, dando mais presteza e agilidade nas denúncias contra a criminalidade.

Essa nova ferramenta foi idealizada com o objetivo de aproximar a Polícia Militar de você, por meio do oferecimento de um serviço prático e seguro. De acordo com o Comandante do 11° Batalhão, Tenente-coronel Corrêa Júnior, com os avanços tecnológicos foi necessário criar esse novo canal de comunicação com a comunidade.

Acesse o Link – https://forms.gle/WWPeyY8wB1pJU7A4A e preencha o FORMULÁRIO WEB DE DENÚNCIAS em seu Smartphone. É simples, rápido e seguro!

Assessoria de Comunicação do 11° BPM