COMANDO DO 11° BPM REÚNE COM REPRESENTANTES DA CDL PARA FIRMAR PARCERIA VISANDO IMPLANTAR CICLOPATRULHAMENTO EM PARINTINS

Aconteceu na manhã desta segunda-feira (05) na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Parintins (CDL), uma reunião entre a Presidente da Entidade lojista, Patrícia Brelaz e o Comandante do 11° Batalhão – Tenente-coronel Luiz Alberto Navarro.

Na oportunidade foram tratados diversos assuntos, dentre os quais, mereceu destaque a possibilidade da parceria entre as instituições, para implantar a modalidade de Ciclopatrulhamento na área central e bancária de Parintins.

Esse novo modelo de policiamento está bem próximo de ser implantado a partir das tratativas entre polícia militar e iniciativa privada, que têm como objetivo comum fortalecer a segurança pública da sociedade, principalmente, nas áreas comerciais do município.

A representante da CDL Patrícia Brelaz se comprometeu em buscar junto a seus associados fortalecer, sobretudo, a comunicação com o comando do Batalhão “Tupinambarana” e receber demandas necessárias, como a doação de 06 Bicicletas, Rádios de Comunicação “ponto a ponto” e conjuntos de equipamentos de proteção individual, compostos de capacetes, joelheiras e cotoveleiras.

Para o TC Navarro, o patrulhamento urbano realizado pela Polícia Militar do Amazonas é composto por diversas modalidades, dentre elas está a do ciclopatrulhamento. Ele utiliza como meio de locomoção a bicicleta, a qual vem se tornando um forte instrumento de atuação da corporação no combate aos crimes. Suas características permitem aos agentes de segurança uma maior agilidade no tráfego urbano das grandes cidades, a exemplo da Cidade de Parintins.

P5 do 11° Batalhão “TUPINAMBARANA” – CPR LESTE.