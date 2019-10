COMANDO DO 11°BATALHÃO REALIZA OPERAÇÃO SENTINELA DO AMAZONAS XVII, EM PARINTINS

O comando do 11° Batalhão de Polícia Militar deflagrou no final de semana 11, 12 e 13 de outubro, no município de Parintins (à 369km de Manaus) a Operação “Sentinela do Amazonas XVII”. Entre os focos de combate da operação, estão o tráfico de drogas, roubos de veículos e crimes de violência.

A operação que segue as diretrizes estratégicas traçadas pelo comandante do Batalhão “Tupinambarana” Tenente-coronel José Francisco Bonates Corrê Júnior, visa garantir maior sensação de segurança para a população Parintinense, nos locais de maior incidência criminal, no combate direto ao tráfico de drogas e roubos.

Durante a ação o policiamento ostensivo foi amplamente reforçado, com pontos de bloqueios montados em áreas estratégicas, resultando na abordagem de 42 carros, 97 motocicletas, 11 bares e 294 pessoas.

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

*#muitomaisquepolícia*

*#DiskDenúncia*

(92)991521907

*#DiskDenúncia*

(92) 984555365

*#WhatsappDenúncia*- *#ForçaTática*

(92) 991321537