COMANDO DO 11°BPM DIVULGA PRODUTIVIDADE DO PROJETO CANIL SETORIAL EM PARINTINS

O Tenente-Coronel PM Corrêa Júnior comandante do 11°BPM, divulgou na manhã desta quarta-feira (17), a produtividade de (08) meses de funcionamento do Projeto Canil Setorial do 11° Batalhão “Tupinambarana”, no município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

Produtividade Canil setorial:

– (03) Apoios a intervenções na unidade Prisional de Parintins;

– (04) cumprimentos de Mandados de busca e apreensão;

– (01) Operação de Resgate em área de mata;

– (02) visitas à Centro de Educação Infantil.

Materiais Apreendidos:

– (02) Armas de fogo modelo Espingarda caseira;

– (03) munições deflagradas de espingarda;

– (01) Simulacro de Arma de fogo;

– (64) trouxinhas de maconha tipo skank;

– (04) trouxinhas de cocaína;

– (116) gramas de maconha;

– (0,15) gramas de cocaína;

– (07) aparelhos celulares;

– (05) carregadores de celular;

– (12) materiais cortantes como (facas, stocks, tesoura, talhadeira e cerras);

– (03) cachimbos;

– (01) alicate de corte;

– (01) motor rabeta,

– (03) cédulas de identidade;

– (03) bloco, caderno de notas;

– (01) dichavador (objeto de moer entorpecentes);

– (01) balança de precisão;

– (01) molho de chaves;

– (02) recipientes de embalagens ;

– Quantia de R$ 1.116,00 reais em espécie.

– (07) pessoas presas em flagrante;

– (01) menor de idade apreendido.

Para o Tenente-Coronel PM Corrêa Júnior comandante do 11°BPM, o Canil Setorial está superando nossas expectativas. “Já obtivemos resultados positivos, principalmente no faro de narcóticos, com apreensões de armas e drogas e nos auxílio das intervenções na Unidade Prisional e em Grandes Eventos”, declarou o oficial.

