Comboio intensifica fiscalização do cumprimento do toque de recolher em Parintins

O comboio de fiscalização do cumprimento do toque de recolher composto pela Empresa Municipal de Trânsito e Transporte (EMTT), Vigilância em Saúde, Polícia Militar, Guarda Municipal, Comissariado da Infância e Juventude, Conselho Tutelar, entre outras entidades intensificou a fiscalização. Desde ontem (17) o Comitê Gestor de combate à Covid-19 em Parintins reduziu o horário do toque de recolher devido à baixa de casos de contaminação e internação. O que antes era das 20h às 5h do dia posterior, de segunda à sábado, e aos domingos das 16h às 5h do dia posterior, passou a ser das 22h às 5h todos os dias. O novo decreto municipal é válido por 15 dias. Além disso, o comitê permitiu a reabertura dos bares desde que obedeça ao distanciamento social e higienização.

O diretor-presidente da EMTT, Diego Mascarenhas, pede a colaboração da população. “Precisamos da colaboração de todos para que a partir das 22h não tenhamos muitos problemas porque muitas das vezes temos que ir pessoa por pessoa pedindo para ela retornar para casa, sair dos bares e isso tudo acaba atrasando a nossa fiscalização. Temos um efetivo que faz a fiscalização todos os dias, mas as denúncias são muitas. Com a ajuda da população conseguiremos reduzir essas denúncias e consequentemente conseguiremos manter a nossa cidade ordem”, disse Diego.

O diretor-presidente informa ainda que a empresa municipal de trânsito irá intensificar também nesta semana a blitz educativa solicitando das pessoas documentação, uso do capacete, não dirigir após ingerir bebida alcóolica e o não uso de escapamentos adulterados. “Esta ação tem como objetivo evitar o aumento do número de acidentes de trânsitos e consequentemente para que não ocupem os leitos do hospital com pessoas acidentadas e sim com pessoas que estejam doentes ou precisando fazer cirurgias”, salienta.

EMTT Parintins/facebook

Publicado por Carlos Frazão/JI