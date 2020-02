Começa disputa pelo título da Copa Alvorada de Futsal 2020

Em uma noite de terça-feira, 18, de casa cheia no ginásio de esportes Elias Assayag, com a presença do diretor do Sistema Alvorada de Comunicação (idealizadora do evento), Carlos Caridade e do prefeito em exercício Tony Medeiros, além de quatro grandes jogos de 12 gols, foi aberta oficialmente a 23ª edição da maior disputa de futsal do Baixo Amazonas, a Copa Alvorada.

No novo ginásio, as partidas iniciaram com o naipe feminino, com a equipe do Real Parintins vencendo a Real Corinthianas pelo placar de 2 a 0. “A felicidade pela vitória na estreia é enorme, mas nada está ganho, vamos trabalhar duro para continuar vencendo”, disse a atleta Rosana Reis, autora dos dois gols do jogo.

No primeiro jogo intermunicipal da Copa, válido pelo grupo A do masculino, a Sociedade Esportiva Santa Clara foi derrotada pelo Arsenal Nhamundá por 1 a 0. Em seguida, o clássico parintinense, grupo B, no jogo mais esperado da noite, o atual campeão Navio Parintins, venceu de virada o Perebas Futsal pelo placar de 5 a 2. Mas apesar do placar elástico, Diego Belém afirmou que tudo foi definido nos detalhes.

No último duelo da noite, pelo grupo C, Peladeiros venceu o Liverpool, de Faro, por 2 a 0. “Nosso time aposta nos talentos parintinenses, e começar vencendo nos dar tranquilidade para seguir trabalhando. Vamos jogo a jogo em busca da classificação”, enalteceu a importância da vitória, Arthur Ramos.

Nesta quinta-feira, 20, estreiam na competição:

19h: Terra Santa x Canto da Amizade (D)

20h: Atlético Juruti x Casa Sony (A)

21h: The Red Devils x Juventude Terra Preta (B)

Da Redação/JI – Com informações da Rádio Alvorada

Fotos: Renan Mota e Arleison Cruz