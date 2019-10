Começa hoje o Festival de Toadas 2019

(Foto: Athayde Tenório/Parintins.com)

Dando continuidade a programação do aniversário de 167 anos do município, a Prefeitura de Parintins, realiza nesta segunda-feira (14), a 11ª edição do Festival de Toadas. Dez obras irão disputar entre si durante evento que reúne a comunidade artística e musical, e os simpatizantes da toada, na Praça Cristo Redentor.

A programação de hoje, inicia as 20h30 com o Dj Ruan, em seguida o Pop da Selva, Arlindo Junior entra no palco juntamente com Levantador de Toadas do Boi Garantido Sebastião Junior. A partir das 23h30 inicia a disputa no Festival de Toadas, e para agitar ainda mais a noite, o Pagodeiro Uendel Pinheiro. Para finalizar, diretamente de São Paulo, a banda de rock T-Ale.

O festival já revelou muitos talentos que hoje fazem parte oficialmente das apresentações do boi de arena, assim como também conta com a participação de intérpretes de outras cidades para defenderem as obras apresentadas.

Conheça as toadas e os intérpretes que irão disputar na noite de hoje:

SECTUR/SECOM