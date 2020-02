Começa neste domingo, o maior carnaval do interior do Amazonas

O Carnailha é o segundo maior expressivo evento do calendário cultural e turístico de Parintins. Realizado no período da quadra momesca, recebe aproximadamente 40 mil pessoas entre turistas e população local.

O domingo de Carnaval marca o início da festa com o desfile dos blocos irreverentes, que levam para avenida do samba muita alegria ao som de marchinhas próprias, abusando da criatividade. Este ano, quem abre as apresentações é o bloco Pantera Cor de Rosa, seguido das Tiazinhas, Amor e Cana, Tapas e Beijos, Chitara da Chapada, Os Piratas, Lagarto Salgado, Belezuras, Invasão na Folia e Os Hippies.

Na segunda-feira (24) acontece o desfile da chave especial que desde 2019 ganhou um novo formato na apresentação. Os sambas enredos foram readequados para uma pegada elétrica. A ordem de apresentação é definida de acordo com a colocação do Carnailha do ano anterior entre os cincos primeiros colocados. Para os quatros últimos colocados é realizado o sorteio que definiu que o primeiro a se apresentar em 2020 será o bloco Os Metralhas, seguido da Mocidade Unida de São Benedito, Império dos Palmares, Cruz de Malta, Bad Boy, Ursos Polares, Rubro Negro, Fax Club e encerrando o desfile, o atual campeão Unidos do Itaúna.

Há três anos o Carnailha ganhou um reforço de peso com a chegada do Carnaboi. As marchinhas e músicas de carnaval dão lugar à toada, o ritmo tradicional do boi-bumbá que ganha uma nova roupagem para animar os trios elétricos com os levantadores oficiais dos bois Caprichoso e Garantido, além do arrastão de pessoas que segue os trios, os bois e itens oficiais também se juntam à folia. O Carnaboi encerra as festividades do Carnailha em Parintins.

Ficou definido que o primeiro trio a se apresentar será o do Boi Caprichoso, em seguida do Garantido. Cada trio tem 45 minutos para percorrer a avenida.

O Caprichoso será representado pelos toadeiros Klinger Araújo, Prince do Boi, Junior Paulain, Davi Assayag e Edmundo Oran. O Garantido por sua vez será representado por Carlinhos do Boi, Tony Medeiros, Gaspar Medeiros, Israel Paulain e Sebastião Júnior.

O prefeito Bi Garcia ressalta que a expectativa é grande e garante que o Carnailha será o maior de todos os tempos. Ele enalteceu ainda o apoio do Governo do Estado do Amazonas para a realização da festa.

“Estamos trabalhando para realização de mais um grandioso Carnailha, evento esse que além de proporcionar alegria e diversão garante geração de emprego e renda, movimentando a economia do município. Reunimos com os setores responsáveis para definir uma logística com segurança para o folião e contamos ainda com o apoio do Governo do Estado, em nome do governador Wilson Lima, que está disponibilizando recursos para realização da festa. Hoje temos o maior Carnaboi e não tenho dúvida que o Carnailha só vem crescendo a cada ano. Aproveito para convidar a todos para prestigiarem esse evento que é feito pelas mãos de artistas parintinenses e com a participação dos bois-bumbás de Parintins”, ressaltou.

BLOCOS COM PARTICIPAÇÃO ESPECIAL NO DOMINGO (23)

Tempo de apresentação para cada bloco é 30 minutos.

1º – DAS 17:00 ÀS 17:30 – BLOCO: DOS IDOSOS

2º – DAS 17:30 ÀS 18:00 – BLOCO: HPC NA FOLIA

3º – DAS 18:00 ÀS 18:30 – BLOCO: É CASADO? NÃO QUE EU ME LEMBRE!

DISPUTA DOS BLOCOS IRREVERENTES

Tempo de apresentação: Mínimo 20, máximo de 30 minutos.

1º – DAS 19:00 ÀS 19:30 – PANTERA COR DE ROSA

2º – DAS 19:40 ÀS 20:10 – AS TIAZINHAS

3º – DAS 20:20 ÀS 20:50 – AMOR E CANA

4º – DAS 21:00 ÀS 21:30 – ENTRE TAPAS E BEIJOS

5º – DAS 21:40 ÀS 22:10 – CHITARA DA CHAPADA

6º – DAS 22:20 ÀS 22:50 – OS PIRATAS

7º – DAS 23:00 ÀS 23:30 – LAGARTO SALGADO

8º – DAS 23:40 ÀS 00:10 – OS BELEZURAS

9º – DAS 00:20 ÀS 01:50 – INVASÃO NA FOLIA

10º – DAS 02:00 ÀS 02:30 – OS HIPPIES

DIA 24/02/2020 (Segunda Feira de Carnaval)

BLOCOS COM PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Tempo de apresentação: 20 Minutos

1º – DAS 19:00 ÀS 19:30 – BLOCO TARJA PRETA

DISPUTA DOS BLOCOS DA CHAVE ESPECIAL

TEMPO: Mínimo de 30 minutos e máximo de 40.

1º – DAS 20:00 ÀS 20:40 – OS METRALHAS

2º – DAS 20:50 ÀS 21:30 – MOCIDADE UNIDA DE SÃO BENEDITO

3º – DAS 21:40 ÀS 22:20 – IMPÉRIO DOS PALMARES 4º – DAS 22:30 ÀS 23:10 – CRUZ DE MALTA

5º- DAS 23:20 ÀS 00:00 – BAD BOY

6º – DAS 00:10 ÀS 00:50 – URSOS POLARES

7º – DAS 01:00 ÀS 01:40 – RUBRO NEGRO

8º – DAS 01:50 ÀS 02:30 – FAX

9º – DAS 02:40 ÀS 03:20 – UNIDOS DO ITAÚNA

DIA 25/02/2020 (Terça-Feira de Carnaval) CARNABOI

Tempo: 40 minutos para cada trio e 10 de intervalo.

1º – DAS 20:00 ÀS 20:40 – Klinger Araújo

2º – DAS 20:50 ÀS 21:30 – Carlinhos do Boi

3º – DAS 21:40 ÀS 22:20 – Prince e Junior Paulain

4º – DAS 22:30 ÀS 23:10 – Tony e Gaspar Medeiros

5º – DAS 23:20 ÀS 00:00 – David Assayag

6º – DAS 00:10 ÀS 00:50 – Israel Paulain

7º – DAS 01:00 ÀS 01:40 – Edmundo Oran

8º – DAS 01:50 ÀS 02:30 – Sebastião Junior

SECTUR/SECOM