Começa o CARNAILHA 2019

O maior carnaval do interior do Amazonas começa neste domingo com a apresentação dos blocos irreverentes.

A Prefeitura de Parintins divulgou a programação para o Carnailha 2019, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de março, na Avenida Paraíba. O evento faz parte do calendário turístico do município e estima receber aproximadamente 20 mil pessoas.

No domingo (03), desfilam os blocos irreverentes, na segunda-feira (04) é a vez das bandas da Chave A e Especial. A festa encerra na terça-feira, com o Carnaboi.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

DOMINGO DE CARNAVAL (03.03.2019)

BLOCOS QUE NÃO DISPUTAM

17:30 ÀS 17:50 – BLOCO DA MELHOR IDADE

18:00 ÀS 18:20 – BLOCO DA BAIXA

18:30 ÀS 18:40 – ENTRADA DO REI MOMO E AS RAINHAS DO CARNAILHA 2019

BANDA BASE: JHONY CALDERARO

BANDA INTERVALO: JOILSON BATALHA

DJs: ALEX E ADELINO AGUIAR

BLOCOS DOS IRREVERENTES

HORA: 19H

TEMPO DE APRESENTAÇÃO: (Mínimo 20 e máximo de 30 minutos)

ITENS EM JULGAMENTOS: COMISSÃO DE FRENTE, ANIMAÇÃO, RAINHA, CARRO ALEGÓRICO E MARCHINHA.

1º – De 19:00 às 19:30 – AS TIAZINHAS

2º – De 19:40 às 20:10 – ENTRE TAPAS E BEIJO

3º – De 20:20 às 20:50 – AMOR E CANA

4º – De 21:00 às 21:30 – INVASÃO NA FOLIA

5º – De 21:40 às 22:10 – CHITARA DA CHAPADA

6º – De 22:20 às 23:10 – LAGARTO SALGADO

7º – De 23:20 às 23:50 – OS HIPPIES

8º – De 00:00 às 00:30 – OS PIRATAS

9º – De 00 :40 às 01:10 – OS BELEZURAS

10º – De 01:20 às 01:50 – PANTERA COR DE ROSA

SEGUNDA DE CARNAVAL (04.03.2019)

BLOCOS QUE NÃO DISPUTAM

18:30 ÀS 18:50 – OS PANDINHAS

19:00 ÀS 19:20 – ESTOU CONTIGO E NÃO ABRO

19:20 ÀS 19:40 – BLOCO TARJA PRETA

BLOCOS DA CHAVE ESPECIAL

BANDA BASE: 2K12 E OS TOP’S

BANDA INTERVALO: FORRÓ ANIMAL

DJs: MARCINHO LIRA

BLOCOS DA CHAVE ESPECIAL

HORA: 20H

TEMPO DE APRESENTAÇÃO: (Mínimo 30 e máximo de 40 minutos)

ITENS EM JULGAMENTOS: COMISSÃO DE FRENTE, ANIMAÇÃO, RAINHA, ORGANIZAÇÃO E ALA TURURI.

SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL (04.03.2019)

1º – De 20:00 às 20:40 – CRUZ DE MALTA (Banda 2K12)

2º – De 20:50 às 21:30 – IMPÉRIO DOS PALMARES (Banda Os Tops)

3º – De 21:40 às 22:20 – MOCIDADE UNIDA DE SÃO BENEDITO (Banda 2K12)

4º – De 22:30 às 23:10 – OS METRALHAS (Os Tops)

5º – De 23:50 às 24:30 – FAX (Banda 2K12)

6º – De 24:40 às 01:20 – UNIDOS DO ITAÚNA (Os Tops)

7º – De 01:30 às 02:10 – BAD BOY (Banda 2K12)

8º – De 02:20 às 03:00 – URSOS POLARES (Os Tops)

9º – De 03 :10 às 03:50 – RUBRO NEGRO (Banda 2K12)

TERÇA DE CARNABOI (05.03.2019)

LOCAL: AVENIDA DO SAMBA

HORA: 20:00

TEMPO DE APRESENTAÇÃO: (40 minutos)

BANDA INTERVALO: TOADA DE RODA, GILSON MATOS E PATRICK

BANDAS OFICIAIS: CANTO PARINTINS E BANDA DO ENÉAS DIAS

DJ: ROB SERRÃO

ATRAÇÕES DO TRIO:

CAPRICHOSO:

-CANTO DA MATA E JUNIOR. PAULAIN

-DAVID ASSAYAG

-ARLINDO JUNIOR

-EDMUNDO ORAN

GARANTIDO:

-SEBASTIÃO JUNIOR

-ISRAEL PAULAIN

-TONY MEDEIROS

-CARLINHOS DO BOI

A Prefeitura ainda irá realizar o sorteio para definir a ordem de apresentação de cada toadeiro e será divulgado em breve.

SECTUR/SECOM