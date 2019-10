Começaram as festividades do aniversário de Parintins

Um dos eventos mais aguardados pelos parintinenses entra na sua contagem regressiva. Uma semana de festividades para comemorar os 167 anos de emancipação do município.

Para isso, a Prefeitura de Parintins, com a poio do Governo do Estado, em parceria com a Universidade Paulista (UNIP), organizam uma programação especial que iniciou na sexta-feira (11), a partir das 17h, na Praça Eduardo Ribeiro e se estende até o dia 15 de outubro, na Praça Cristo Redentor, onde irá reunir a sociedade em geral para cantar os parabéns para Parintins.

A semana de aniversário contará com exposições, concursos de dança e poesia, Grito da Periferia, Feira de Gastronomia, Festival de Toada, além das inaugurações de diversas obras no município.

Bandas locais e nacionais como Arlindo Junior, Sebastião Junior, Israel Paulain, Edmundo Oran e itens oficiais, o pagodeiro Uendel Pinheiro e diretamente de São Paulo, a banda de rock T-Ale, irão agitar as festividades.

A Prefeitura divulga a programação completa

Programação do Mercado Municipal Leopoldo Amorim das Neves

De 11 a 15 de outubro

17: 00 às 18:00 horas – Concurso de Poesia

18: 00 às 19:30 horas – Café Cultural

19:30 às 21:30 – Mostra de Musicas de Musicas Parintinense

12 e 13/10 – Grito da periferia

Local: Praça Eduardo Ribeiro

Dia 12 – Dj Marcinho Lira e Santiago

Música

Cinema

Exposições

Vídeos

Dança

Danças Urbanas

Dia 13/10 – Concurso de Danças

Festival de Toada – Dia 14/10

Local: Praça Cristo Redentor (Praça Digital)

20:30 às 21:00 – Dj Ruan

21:00 às 23:00 – Arlindo Junior e Sebastião Junior

23:30 às 00:00 – Apresentação das Toadas

00:00 às 01:30 – Uendel Pinheiro

01:30 às 2:30 – Banda T- Ale

Comemoração Do Aniversário De Parintins – Dia 15/10

Local: Praça Cristo Redentor (Praça Digital)

20:30 às 22:00 – Uendel Pinheiro

22:00 às 23:30 – Edmundo Oran (Caprichoso) Israel Paulain (Garantido), itens oficiais e PARABÉNS

23:30 às 00:00 – Premiação do Festival de Toadas

00:00 às 01:30 – Banda T- Ale

1ª FEIRA GASTRONÔMICA DE PARINTINS

Local: Praça Eduardo Ribeiro

De: 11 à 15 de outubro

Horário: 18:00 às 00:00 horas

Bruna Karla/SECTUR/SECOM