Começou mais uma Jornada de Cirurgias Oftalmológicas em Parintins

Em parceria com o Instituto Piedade Cohen e Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia (IPEPO), a Prefeitura de Parintins iniciou nesta segunda-feira, dia 09, mais uma mais uma jornada de cirurgias oftalmológicas. É a quarta jornada realizada neste governo. A ação faz parte do projeto Oftalmologia Humanitária.

Jacob Cohen, vice-reitor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e presidente do Instituto Piedade Cohen, destaca a honra de realizar a jornada de cirurgia em Parintins, sua terra natal. Segundo o oftalmologista, a jornada conta com a participação de renomados médicos da Universidade Mchill (Canadá), Associação Paulista de Medicina e Faculdade Brasileira de Farmácia. “Fico muito feliz de reunir essa gama de pessoas ilustres e fazendo melhorar a qualidade de vida da população, principalmente na saúde ocular”, comenta Cohen.

Presidente da Academia Nacional de Medicina e diretor-presidente do IPEPO, Rubens Belfort enaltece que além das cirurgias, durante a realização do Oftalmologia Humanitária também será feita a distribuição de óculos. “Nós temos um projeto de continuar atuando em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Parintins e instalar um centro mais permanente de oftalmologia pelo SUS para possibilitar maior acesso da população, inclusive em relação a óculos. Não tem cabimento a população ter que se descolar a tão longe e pagar tão caro por óculos que poderiam estar disponíveis e a um preço muito mais acessível”, anuncia.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a realização da jornada de cirurgias oftalmológicas vai diminuir a fila de pessoas que aguardam procedimentos para corrigir catarata. Garcia salienta que a ação só é possível em razão da estrutura de saúde que Parintins possui. “A presença de profissionais do mundo inteiro, que estão aqui hoje para prestar um trabalho de saúde da população, se dá justamente pelo reconhecimento e a competência que a gente vem gerindo recursos públicos, principalmente em criar a estrutura de saúde que é considerada a melhor do interior do Amazonas. Só não estamos melhor justamente pela demanda de cidades vizinhas que procuram esse serviço qualificado que temos em Parintins”, finaliza o prefeito.

Foto: Pitter Freitas

SECOM