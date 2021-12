Comissão Especial do Concurso Público dá prosseguimento aos estudos técnicos do certame que será realizado em 2022

A Comissão Especial para revisão e análise da legislação de pessoal da Prefeitura Municipal de Parintins que trata da realização do concurso público dá prosseguimento aos estudos técnicos que que vão subsidiar a realização do certame. O concurso público em 2022 é uma determinação do prefeito Bi Garcia.

O presidente da Comissão, secretário de Administração Edy Albuquerque, informou que os trabalhos estão avançando e na última reunião tratou dos estudos técnicos das secretarias de Educação e Saúde.

Ao final dos trabalhos, seguindo o cronograma estabelecido em portaria, os membros da Comissão terão um estudo completo para subsidiar a realização do certame.

O cronograma inclui elaboração da Lei de Cargos Comissionados da Prefeitura de Parintins, revisão do Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Educação, elaboração do Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Saúde, debates das leis com os Sindicatos, encaminhamento das minutas à Procuradoria do Município e encaminhamento das Leis à Câmara Municipal de Parintins.

Texto e foto: Secom