Comitê de Combate ao Coronavírus de Parintins prorroga decreto do toque de recolher por mais 15 dias

Na sua 30ª reunião, realizada na tarde desta quinta-feira, 08 de abril, o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus de Parintins decidiu prorrogar, por mais 15 dias, o decreto que estabelece toque de recolher das 20h às 5h da manhã. Apesar da grande baixa nos índices, a medida visa evitar um crescimento nos números de novos casos, internações e óbitos em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus.

Além do toque de recolher, o decreto estabelece o funcionamento de igrejas, academias, restaurantes, lanchonetes e bares com 30% da lotação. Práticas esportivas coletivas e festas seguem proibidas. Outra medida adotada pelo comitê é o fechamento do complexo Cantagalo a partir desta sexta-feira (09), no intuito de evitar aglomerações.

“É preciso que a gente evite aglomeração. Com isso, tomamos a decisão de fechar o Cantagalo, que é o balneário público da cidade. Em Manaus, a praia da Ponta Negra está fechada e aqui não seria diferente. Vamos aproveitar até para fazer uns ajustes naquele ambiente tão bonito, mas temos que esperar para aproveitar aquela beleza que é o Cantagalo”, explica o prefeito Bi Garcia.

Segundo o prefeito, a manutenção de todas as restrições é feita de maneira preventiva a fim de evitar novos picos de contaminações, internações e óbitos. As medidas, de acordo com Bi Garcia, buscam prevenir uma nova onda, como apontam os especialistas em saúde.

“Nós não queremos ser surpreendidos. A preocupação é evitar o máximo de circulação das pessoas em vias e logradouros públicos. Por isso vamos manter o decreto com o toque de recolher funcionando. O hospital ainda tem 36 pacientes internados e a gente precisa baixar o máximo esse número para que a gente avance cada vez mais na vacina. A vacina é a solução para a gente. É preciso que a população se guarde”, evidencia Bi Garcia.

SECOM

Foto: Eder Repolho