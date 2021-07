Comitê de Combate ao Coronavírus prorroga toque de recolher em Parintins

O Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus de Parintins deliberou pela manutenção do toque de recolher no município nesta quarta-feira, 21 de julho, para coibir a disseminação do novo coronavírus. Com a decisão tomada pelo colegiado que é formado pela Prefeitura de Parintins, Câmara Municipal, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar e outros órgãos, fica proibida a circulação de pessoas nas ruas durante o período de 22h às 05h. A determinação tem validade de 15 dias.

De acordo com a decisão do comitê, permanece autorizado o funcionamento de lanchonetes, bares, restaurantes, academias e igrejas com 50% da lotação total. Realização de festas, eventos públicos e competições esportivas seguem proibidas.

O prefeito e presidente do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus, Bi Garcia, enfatiza que a manutenção do toque de recolher e outras restrições têm um caráter preventivo. Apesar dos baixos índices de contaminação e internações causadas pela Covid-19, Garcia informa que só ocorrerá flexibilização nas restrições com o avanço da vacinação na cidade e zona rural.

“Vamos fechar 100% da primeira dose na zona rural e já estamos ultrapassando a casa de 30% da segunda dose. Vários países estão abrindo com apenas 30% de segunda dose, e vamos abrir com 50%. A partir de 50% a gente começa a afrouxar várias restrições que estão estabelecidas pelo controle da Covid no nosso município”, pontua o prefeito.

SECOM

Foto: Eder Repolho