Comitê define diminuição do toque de recolher em Parintins

ÑO Comitê de Combate ao Coronavírus de Parintins definiu no começo da noite desta sexta-feira (03) a flexibilização do toque de recolher, que passa a valer das 0h às 5h da manhã. O colegiado também definiu que estão permitidas festas particulares com 50% de limite de público, sem utilização do salão de dança e com autorização obrigatória da Vigilância em Saúde. As medidas passam a valer a partir desta sexta-feira e têm validade de 15 dias.

Também será feito um estudo jurídico dentro da Procuradoria Geral do Município para a exigência da vacinação contra Covid-19 para todos os funcionários públicos municipais.

Parintins continua melhorando seus números em relação à pandemia da Covid-19, não tendo nenhum paciente internado por infecção do coronavírus nesta sexta-feira.

Segundo o presidente do Comitê em exercício, Mateus Assayag, o momento para flexibilização leva em consideração os dados positivos do município. “Temos números de vacinação bem altos, acima de 50% para segunda dose, sem contar com a população de 12 a 17 anos. Nossos índices de casos positivos e internações também mantendo a estatística em baixa. Temos sete dias seguidos sem internações por Covid-19 no hospital Jofre Cohen”, listou.

O secretário de saúde Clerton Rodrigues afirmou que o desempenho do município no combate à pandemia auxilia também na retomada econômica como na abertura de restaurantes e outros ambientes até às 0h.

“A gente percebe que todas as ações realizadas têm um reflexo positivo. A vacinação é um ponto fundamental e vamos intensificar ainda mais em relação as segundas doses que nós estamos disponibilizando para nossa população e assim voltar à normalidade em nossa cidade”, salientou.

Foto: Yuri Pinheiro