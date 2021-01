Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus mantém toque de recolher e outras medidas restritivas em Parintins

Na sua 25ª reunião, realizada nesta sexta-feira (22), o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus de Parintins decidiu manter uma série de medidas para conter o avanço da Covid-19 no município. Dentre as medidas, houve a manutenção do toque de recolher de 15h às 05h da manhã. O decreto tem validade de 15 dias e passa a valer a partir desta sexta.

O prefeito em exercício Tony Medeiros (PSD) representou o presidente do Comitê de Combate, prefeito Bi Garcia (DEM), que se encontra em Manaus cumprindo agenda de trabalho, em reunião com o governador do Estado e dando andamento para a continuidade da campanha de imunização contra a Covid-19.

Tony destacou a importância de todos os funcionários da saúde do município de Parintins. “Temos profissionais que são verdadeiros guerreiros na linha de frente. O município precisa do apoio do Estado. Não estamos medindo esforço para trazer cilindros de oxigênio até a cidade, adquir mais leitos, uma nova usina de oxigênio que temos para nossos pacientes, mas poderíamos estar melhorando se o Estado nos atendesse com mais rapidez”, disse.

Medeiros chamou atenção da população para o respeito ao toque de recolher e outras medidas protetivas. “Não pode deixar de usar máscara, não pode fazer festa em casa, é tempo de se proteger. Você pode trazer o vírus para sua casa e fazer todo mundo doente. Os nossos profissionais estão cansados. Temos que pensar nesses profissionais”, pediu o prefeito.

O encontro definiu a continuidade da proibição do funcionamento de estabelecimentos comerciais não essenciais, realização de práticas esportivas coletivas e realização de eventos públicos.

Fotos: Arleison Cruz

SECOM